«Преступников ждет трибунал»: боец ЛНР погиб при обстреле ВСУ в Донбассе

Луганск, 17 ноября. Военнослужащий Народной милиции Луганской народной республики погиб при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

По его словам, трагедия произошла в субботу утром. Украинский снайпер открыл огонь по позициям Народной милиции, в результате чего один из военнослужащих получил ранение, несовместимое с жизнью, рассказал Марочко.

«Мы выражаем соболезнования семье погибшего защитника республики и заявляем, что данное преступление не останется безнаказанным. Всех военных преступников ждет трибунал», — подчеркнул он.

Напомним, Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик в 2014 году после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, ВСУ за минувшие сутки дважды открывали огонь по территории ЛНР. Украинские силовики, по данным представителей республики, использовали при обстреле 82-мм минометы, вооружения БМП, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберные пулеметы.