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Губернатор Саратовской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом и поездом

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Губернатор Саратовской области поручил оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом и поездом

Саратов, 17 ноября. Губернатор Саратовской области, где произошло смертельное ДТП с автобусом и поездом, поручил взять на контроль устранение последствий аварии и оказать необходимую медпомощь пострадавшим. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы региона Нина Попова.

«По ДТП в Озинках губернатор дал поручение зампреду (правительства области. — Прим. ФАН) Роману Басаргину лично держать на контроле данную ситуацию, координировать работу задействованных ведомств, а министерству здравоохранения — оказать необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим», — цитирует ее РИА Новости.

Напомним, сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом в Озинском районе Саратовской области поступило в экстренные службы в субботу около полудня. Изначально сообщалось о четырех погибших, затем число жертв аварии увеличилось до пяти.

Кроме того, в ДТП пострадали три человека, их экстренно госпитализировали в Озинскую районную больницу. По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие являются гражданами Казахстана.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало первые кадры с места аварии.

Автор: Екатерина Кухарева
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