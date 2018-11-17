На Украине почти 1,5 тысячи человек погибли на пожарах с начала года

Киев, 17 ноября. Почти полторы тысячи человек погибли на пожарах на Украине с начала 2018 года, сообщила пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«С начала года на пожарах на Украине погибли 1 тысяча 471 человек», — говорится в сообщении ведомства.

По информации государственной службы по ЧС, за минувшие сутки было зафиксировано 108 пожаров в жилом секторе. За прошедшие сутки на пожарах погибли девять человек.

В Госслужбе по ЧС отметили, что такая тенденция наблюдается каждый год, когда начинается отопительный период. В связи с этим ведомство обратилось к украинцам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.