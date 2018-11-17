Туктамышева рассказала, как стриптиз на льду умножил ее популярность

Москва, 17 ноября. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как номер с раздеванием, который она продемонстрировала публике на Гран-при в Канаде, многократно увеличил число подписчиков в ее социальных сетях, а также о том, как решилась на стриптиз.

«Он [номер] стал глотком свежего воздуха в мире фигурного катания. До меня эффекта раздевания на льду как такового не было. Считаю, ничего плохого в номере нет. Хорошая, эффектная постановка. В шоу-бизнесе, например, исполнительницам дозволены и более откровенные наряды», — отметила фигуристка в интервью RT.

Туктамышева рассказала, что идея смелого выступления под песню «Toxic» Бритни Спирс принадлежит ее тренеру Алексею Мишину.

«В силу своего опыта и мудрости Алексей Николаевич всегда очень тонко чувствует, что нужно публике. Он следит за тенденциями, идет в ногу со временем», — объяснила Туктамышева.

Фигуристка призналась, что реакции, которая последовала после выступления в Канаде, она не ожидала. По словам фигуристки, иностранная публика готова воспринимать подобные эксперименты охотнее, чем российская. Спортсменка также рассказала, что за последнее время число ее подписчиков в социальных сетях выросло многократно.

Напомним, показательная программа Туктамышевой, представленная на Skate Canada, вызвала горячие обсуждения в Сети.