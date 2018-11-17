Сирия, 17 ноября. Турецкие военные обстреливают позиции курдов на севере провинции Ракка из тяжелых пулеметов. В результате очередного авиаудара США на юго-востоке Дейр-эз-Зора погибли десятки гражданских лиц. Жители Алеппо вышли на митинг против американской оккупации, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: подверглись пулеметным обстрелам турецких военных в окрестностях города Тель-Абъяд на севере Ракки.

Международная коалиция: продолжает игнорировать недовольства сирийцев, протестующих против незаконной оккупации США; нанесла очередной авиаудар по юго-восточной части Дейр-эз-Зора, сопровождающий большими жертвами среди гражданских лиц.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): казнило двух женщин в районе Хаджина, подозревающихся в шпионаже в пользу SDF****.

Провинция Алеппо

Тысячи сирийцев вышли на митинг против незаконной оккупации американских войск на северо-востоке и на юге САР, сообщает новостной портал SANA. Демонстрации прошли около Университета Алеппо в центральной части города. Участники акции протеста требовали, чтобы Соединенные Штаты немедленно вывели все свои подразделения с территории Сирии и прекратили оказывать поддержку незаконным вооруженным группировкам, как курдским, так и, прежде всего, крайне радикальным исламистским бандформированиям. США и подконтрольные им боевики занимают обширные районы провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор, а также 55-километровую зону вокруг Ат-Танфа на юге Хомса. Кроме того, американцы продолжают спонсировать ряд группировок, действующих в Идлибе и на окраинах соседних провинций.

Провинция Хомс

В районе ферм недалеко от города Талль-Амри, находящегося к северу от Хомса, прогремел взрыв. Согласно сведениям информационного центра Al Manar News, на этом направлении сработало самодельное взрывное устройство, предположительно заложенное боевиками-исламистами перед выходом из региона. В результате пострадал ребенок и его старший брат. Данный населенный пункт располагается в районе, где ранее пролегала линия соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов. Внутри бывшего «Растанского котла», который также захватывал часть южных территорий соседней провинции Хама, базировались, в частности, террористы «Джебхат Фатх аш-Шам»1***.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» казнили двух женщин на подконтрольных территориях к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Подчеркивается, что мирные жительницы были обвинены так называемым шариатским судом ИГ1 в шпионаже в пользу курдских Демократических сил Сирии (SDF). Курды, поддерживаемые международной коалицией во главе с США, с начала прошлого года пытаются занять все территории к востоку от Евфрата в этом регионе, однако их операция в районе Хаджина до сих пор не принесла никаких результатов. Более того, в ходе недавних контратак джихадисты смогли вернуть часть населенных пунктов на этом направлении и вновь выйти к границе с Ираком.

ВВС США и их союзников провели очередную бомбардировку на юго-востоке региона. По данным портала Al Amaq, подконтрольного боевикам ИГИЛ, на этот раз под ударом оказался населенный пункт Аль-Букан, расположенный на восточном побережье Евфрата между городами Хаджин и Аш-Шаафа. Сообщается, что в результате авианалета были убиты порядка 40 мирных жителей. Необходимо отметить, что американская авиация, действительно, регулярно наносит авиаудары по «Хаджинскому карману», из-за чего в этом районе уже погибли сотни гражданских лиц.

Провинция Ракка

Военнослужащие турецкой армии ведут тяжелые обстрелы позиций курдских Отрядов народной самообороны (YPG) в приграничной деревне Мунбата, расположенной в предместьях города Тель-Абъяд на севере провинции Ракка. По информации Twitter-канала (@SyriawatanNews), огонь ведется преимущественно из крупнокалиберных пулеметов. Данные о возможных потерях в рядах курдов в настоящее время выясняются. Напомним, Анкара недавно заявила о своем намерении начать новую операцию против YPG в северной части Сирии. Турция планирует выбить все курдские бандгруппы из приграничных районов соседней арабской республики. Одной из вероятных целей турецкой стороны также является город Ракка.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)