Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области | 17 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области Сегодня в Саратовской области произошло ДТП с участием грузового поезда и пассажирского автобуса. По предварительным данным, четыре человека погибли. Как сообщили в экстренных службах региона, еще три человека пострадали. Также имеется информация, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Казахстана. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают причины аварии.

Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве Руководство нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где сегодня утром произошел пожар, назвало предварительную причину ЧП. По словам заместителя генерального директора МНПЗ, внутри одной из печей могла произойти деформация. В московском ГУ МЧС сообщили, что превышение предельно допустимой нормы концентрации вредных веществ в районе пожара в Капотне не зафиксировано. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что дефицита топлива на заправках в столице после случившегося на НПЗ не будет. Отметим, ранее стало известно, что пожар на столичном заводе локализован. Всех сотрудников завода успели оперативно эвакуировать. Масштаб возгорания помогает оценить видео, которое очевидцы сняли на месте ЧП.

ВСУ нанесли массированный удар из зенитных установок по поселку Гольмовский в Донбассе Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки из зенитных установок и стрелкового вооружения. Об этом рассказали в представительстве Донецкой народной республики. Там отметили, что о пострадавших и разрушениях сообщат позднее. Отметим, украинская сторона регулярно отступает от взятых на себя обязательств о перемирии. Так, только за минувшие сутки украинские силовики 15 раз нарушили режим тишины в Донбассе.