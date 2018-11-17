Никакие кляузы Украине уже не помогут: в Крыму ответили на обещанную Киевом «жесткую реакцию» в Азове

Севастополь, 17 ноября. Заявления и жалобы властей Украины по Азовскому морю в международные суды бесполезны и объясняются стремлением выглядеть обиженными, считает депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании 15 судов, которые заходили в крымские порты. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал действия Киева «беспределом», отметив, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского судна.

Впоследствии представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что украинские власти будут «жестко реагировать» на действия России в Азовском море. В том числе она утверждала, что Киев намерен подать еще несколько исков в международные суды, так как считает, что Москва якобы нарушает международную конвенцию по морскому праву.

В Крыму ответили на обещанную Киевом «жесткую реакцию» в Азове. Белик, комментируя очередные нападки украинских властей, подчеркнул, что «оборона выстраивается не бумажными листами и судебными исками, а боевыми кораблями и соответствующей инфраструктурой».

«Заявлениями в суд, пасквилями в ООН и ПАСЕ от Украины можно выстелить всю поверхность Азовского моря», — цитирует депутата РИА Новости.

При этом Белик обратил внимание, что никакие кляузы в международные инстанции Украине уже не помогут в том случае, если Россия решит «доминировать в регионе».

«Ну, разве что для самоутверждения. Ведь быть и выглядеть обиженным — это новое политическое кредо киевского режима», — констатировал депутат.

Напомним, ситуация в Азовском море ухудшилась после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд», передает «Газета.ru». Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

Однако Киев заявил о необходимости противостоять якобы «российской угрозе» и начал предпринимать действия по усилению обороны в данном регионе.