Бельгия усилит военное присутствие на «восточном фланге» НАТО

Брюссель, 17 ноября. Бельгия собирается усилить присутствие на «восточном фланге» НАТО в 2019 году. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на министерство обороны страны телерадиокомпания RTBF.

По информации журналистов, в течение следующего года Брюссель направит в Балтийское море фрегат с экипажем в 175 человек и минный тральщик ВМС с экипажем в 45 человек. Судна пробудут в Балтийском море четыре месяца.

Кроме того, четыре бельгийских истребителя-бомбардировщика F-16 и 55 военнослужащих будут направлены на базу НАТО в Литве, а в распоряжение альянса в Балтийском регионе и Польше будут переданы два бронетанковых подразделения с 250 военными. Предполагается, что это позволит укрепить уже размещенные там британский и немецкий контингенты.

НАТО приняла решение разместить на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польши многонациональные батальоны в 2016 году. С соответствующей просьбой к альянсу Рига, Вильнюс, Таллин и Варшава обратились сами.

Прибалтийские государства сегодня продолжают активно заявлять о якобы имеющей место угрозе со стороны России. Ранее так аргументировал намерение Варшавы расширить присутствие военных сил США в Польше глава польского МИД Яцек Чапутович.

Как неоднократно отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, прибалтийские страны выдвигают голословные обвинения в адрес России для того, чтобы оправдать размещение военной техники НАТО у российских границ.