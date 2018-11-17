Появились первые кадры с места ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

Москва, 17 ноября. Опубликованы первые фотографии с места столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом в Саратовской области. Жертвами ДТП стали пять человек.

На кадрах можно разглядеть опрокинувшийся автобус, автомобиль и сотрудников МЧС, работающих на месте аварии.

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом в Озинском районе Саратовской области поступил в экстренные службы в субботу около 11.10 утра. Изначально сообщалось о четырех погибших, потом количество жертв аварии возросло до пяти.

Также при столкновении поезда и автобуса пострадали три человека. Они были госпитализированы в Озинскую районную больницу. По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие являются гражданами Казахстана.