Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Появились первые кадры с места ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

814
0 Оставить комментарий

Появились первые кадры с места ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

Москва, 17 ноября. Опубликованы первые фотографии с места столкновения грузового поезда с пассажирским автобусом в Саратовской области. Жертвами ДТП стали пять человек.

На кадрах можно разглядеть опрокинувшийся автобус, автомобиль и сотрудников МЧС, работающих на месте аварии.

Появились первые кадры с места ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

Сообщение о столкновении пассажирского автобуса с грузовым поездом в Озинском районе Саратовской области поступил в экстренные службы в субботу около 11.10 утра. Изначально сообщалось о четырех погибших, потом количество жертв аварии  возросло до пяти.

Также при столкновении поезда и автобуса пострадали три человека. Они были госпитализированы в Озинскую районную больницу. По предварительным данным, все пострадавшие и погибшие являются гражданами Казахстана.

Появились первые кадры с места ДТП с пятью погибшими в Саратовской области

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.