Москва, 17 ноября. Россияне поддержали введение уроков сексуального просвещения в школах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

По данным исследования, в пользу такой инициативы высказались более 60% граждан: 39% назвали сексуальное образование подростков в школах «скорее необходимой» мерой, 21% опрошенных полностью поддержали идею.

При этом 63% россиян отметили, что лучше всего начинать сексуальное просвещение подрастающего поколения в 5-9 классах, 24% считают более своевременным проводить подобные беседы со старшеклассниками.

Опрос ВЦИОМ проводился в конце октября, социологи опросили по телефону 1600 россиян старше 18 лет. Как пишет газета «Известия», проведенное исследование может сдвинуть с мертвой точки вопрос сексуального образования и привести к своеобразной революции.

Авторы издания выяснили, что вопрос о том, стоит ли говорить с детьми о сфере интимных отношений и как это делать, поднимался еще в начале XX века. Так, в первые годы советской России власти провели ряд революционных экспериментов: был издан декрет о гражданском браке, разрешены аборты, а в Москве начал работать детский сад, где воспитание строилось по фрейдистским принципам, и интерес детей к сексу не подавлялся.

В предвоенные годы, когда стране требовались работники и солдаты, от сексуальных экспериментов отказались. Детский сад, получивший название детский дом «Международная солидарность», прекратил существовать, а аборты были запрещены.

В школах уроки «Гигиеническое и половое воспитание» и «Этика и психология семейной жизни» появились только в 1980-е и просуществовали лишь несколько лет. В 1994 году Борис Ельцин утвердил программу «Дети России», в рамках которой существовала подпрограмма «Планирование семьи».

На последнюю выделили два миллиарда рублей, средства потратили в том числе на разработку учебных пособий по половому воспитанию. Разработкой программы сексуального образования в школах занималось Минобразования, однако в 1997 году проект был заморожен из-за большого количества нападок.

Как заключают «Известия», очередные попытки заговорить о сексуальном воспитании из-за распространения ВИЧ-заболеваний предпринимались в 2007 году, однако они также сошли на нет, и вопрос до сих пор остается неразрешенным.