США и Украина не остановятся ни перед чем: в РФ прокомментировали сбой работы «Северного потока»

В ночь с 16 на 17 ноября из-за нарушений электроснабжения в немецком городе Грайфсвальде произошла временная приостановка поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток». Об этом сообщила компания-оператор Gascade.

Сбой поставок российского газа в Европу длился примерно час-полтора, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов. Компания Gascade приняла необходимые меры по возобновлению транспортировки газа. Около 8.00 по московскому времени прием голубого топлива в сухопутные отводы от «Северного потока» OPAL и NEL был возобновлен в привычном объеме для этих магистралей.

Комментируя эту новость Федеральному агентству новостей, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов заявил, что инцидент со сбоем поставок российского газа в страны Евросоюза должен заставить газовщиков усилить меры безопасности.

«Сама по себе эта авария является предупреждением о том, что вопрос безопасности и бесперебойности поставок российского газа в Европу в условиях столь сильного негатива, исходящего от США и Украины, является все более значимым», — считает Василий Колташов.

Политолог и экономист привел в пример поведение Украины в отношении российских судов и моряков.

«Наступает новый период обострения в российско-украинских отношениях. И это нужно учитывать не только на границе между Россией и Украиной, но и везде, где реализуются российские проекты. Особенно — в Европе. Потому что для Украины это все очень болезненно. А для ее заокеанских кураторов выгодно, если Украина будет ставить России палки в колеса не только юридически, но и такими хулиганскими действиями исподтишка», — заметил Василий Колташов.

По словам главы Центра политэкономических исследований, если украинские власти или «свидомые» активисты будут действовать такими варварскими методами в отношении тех же российских поставок газа в Европу, американцам это сыграет на руку.

«США будут оставаться в респектабельном положении. Они будут говорить, что украинцы, может, и ведут себя неправильно, но Россия их обидела, и это наши с Киевом дрязги. При этом американцы будут отрицать свою причастность к происходящему. И начнут убеждать европейцев в том, что они являются более надежными поставщиками сжиженного природного газа в ЕС по сравнению с «проблемной» Россией, которой обиженная Украина мешает выполнять обязательства по контракту», — считает Василий Колташов.

Он повторил, что российским и европейским газовщикам сегодня нужно всерьез задуматься об обеспечении бесперебойных поставок газа из России. Эксперт также напомнил о последнем заявлении американского госсекретаря Майка Помпео о том, что США и Украина продолжат совместно работать над остановкой строительства газопровода «Северный поток — 2».