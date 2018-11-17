Восемь оленеводов унесло на льдине в море Лаптевых

Якутск, 17 ноября. Восемь оленеводов из Якутии унесло в море Лаптевых на льдине, им пытаются помочь специалисты, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным ведомства, сотрудники сельскохозяйственного кооператива «Мултук», который занимается разведением оленей на острове Большой Ляховский​​​, решили выбраться на рыбалку в субботу, 17 ноября. Однако впоследствии льдину, на которой они остановились, оторвало и начало уносить в море, о чем оленеводы поспешили сообщить по спутниковому телефону главе общины «Мултук». В том числе во время разговора им удалось передать координаты.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии, в настоящий момент проводятся поисково-спасательные работы. В этом ведомству помогают представители Минобороны и спасатели Якутского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Напомним, подобные случаи произошли в апреле текущего года в разных регионах России. В начале весеннего месяца местные жители помогли выбраться с дрейфующей льдины в Амурском заливе Приморского края более 30 рыбакам-любителям. В конце апреля сотрудники МЧС Свердловской области экстренно эвакуировали 60 рыбаков, которые оказались забаррикадированными на двух отколовшихся льдинах на Белоярском водохранилище.