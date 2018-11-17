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Число погибших при столкновении автобуса и поезда в Саратовской области возросло до пяти

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Число погибших при столкновении автобуса и поезда в Саратовской области возросло до пяти

Саратов, 17 ноября. Рейсовый автобус и грузовой поезд столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Саратовской области. В результате аварии погибли пять человек, сообщила глава Озинского муниципального района Антонина Галяшкина.

По ее словам, четверо скончались на месте аварии. Трое пострадавших были в тяжелом состоянии. Девушка — одна из пострадавших — скончалась, несмотря на все усилия врачей спасти ей жизнь. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу в Озинках.

Число погибших при столкновении автобуса и поезда в Саратовской области возросло до пяти

Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу около полудня по местному времени. Автобус следовал по маршруту Саратов — Ульяновск, в нем находились семь человек. Отмечается, что задержек в движении поездов не произошло.

Автор: Дарья Смолина
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