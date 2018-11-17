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В Сети появилось видео «дозаправки» истребителя Су-57 в воздухе

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В Сети появилось видео «дозаправки» истребителя Су-57 в воздухе

Москва, 17 ноября. Телеканал «Звезда» опубликовал видео имитации дозаправки новейшего российского многофункционального истребителя Су-57.

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры дозаправки истребителя, которые были сняты Су-30СМ и с рампы военно-транспортного самолета Ан-12.

На видео видно, как истребитель Су-57 подходит на минимальное расстояние к военно-транспортному самолету Ан-12 и выпускает штангу. Журналист телеканала отметил, что в момент, когда самолеты идут крайне близко, видно лицо летчика, которое закрыто кислородной маской.

Отмечается, что имитация дозаправки продолжалась в течение десяти минут.

Автор: Дарья Смолиня
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