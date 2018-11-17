Клип на песню Хаски «Иуда» заблокировали на YouTube

Москва, 17 ноября. Клип на песню «Иуда» российского исполнителя Хаски заблокировали на YouTube. Желающих посмотреть видео теперь встречает сообщение о блокировке контента по требованию государственных органов.

С чем именно связана блокировка, пока неизвестно. Можно предположить, что клип посчитали пропагандирующим насилие, а также нездоровый образ жизни. В песне Хаски речь идет о наркозависимых, а в клипе демонстрируется, как молодые люди подбирают спрятанные свертки и взвешивают некое вещество.

Отметим, что клип на композицию «Иуда» был ранее включен в шорт-лист премии независимой музыки Jager Music Awars.

Напомним, в сентябре Хаски привлек внимание общественности необычной акцией в столице. Он был замечен «повешенным» на балконе отеля «Ритц-Карлтон» на Тверской улице.