Минэнерго уточнило причину пожара на столичном НПЗ

Москва, 17 ноября. В министерстве энергетики России уточнили информацию о причинах ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Москве, утром в субботу на НПЗ произошел пожар.

«Причина: прогар змеевика в печи 101. Угрозы перехода огня на соседние установки не было», — говорится в комментарии Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что превышения содержания вредных веществ в атмосфере специалистами зафиксировано не было. В пресс-службе НПЗ тем временем сообщили, что завод работает в штатном режиме, продолжая поставки топлива на рынок Московского региона.

Ранее стало известно, что последствия пожара для предприятия можно будет оценить только после проведения специальной экспертизы.