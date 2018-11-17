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Минэнерго уточнило причину пожара на столичном НПЗ

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Минэнерго уточнило причину пожара на столичном НПЗ

Москва, 17 ноября. В министерстве энергетики России уточнили информацию о причинах ЧП на нефтеперерабатывающем заводе в Москве, утром в субботу на НПЗ произошел пожар.

«Причина: прогар змеевика в печи 101. Угрозы перехода огня на соседние установки не было», — говорится в комментарии Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ. 

В ведомстве отметили, что превышения содержания вредных веществ в атмосфере специалистами зафиксировано не было. В пресс-службе НПЗ тем временем сообщили, что завод работает в штатном режиме, продолжая поставки топлива на рынок Московского региона.

Ранее стало известно, что последствия пожара для предприятия можно будет оценить только после проведения специальной экспертизы.  

Автор: Федор Веснин
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