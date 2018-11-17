Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В Gascade прокомментировали сбой поставки газа по «Северному потоку»

48
0 Оставить комментарий

В Gascade прокомментировали сбой поставки газа по «Северному потоку»

Берлин, 17 ноября. Поставка природного газа по «Северному потоку» обеспечивается, в данный момент специалисты вводят системы в эксплуатацию после ночного сбоя в электроснабжении. Об этом сообщили представители компании-оператора Gascade.

«Поставка природного газа обеспечивается​​​. Системы в настоящее время вновь вводятся в эксплуатацию», — цитирует РИА Новости сообщение компании-оператора.

Напомним, приостановка поставок произошла в субботу, 17 ноября, в Грайфсвальде из-за неполадок с электричеством около 04.00 утра по местному времени (06.00 по Москве). При этом в компании подчеркивали, что Gascade приняла все необходимые меры по возобновлению транспортировки ресурса. 

Как сообщалось ранее, прием газа в сухопутные отводы от «Северного потока» OPAL и NEL возобновлен и осуществляется в штатном режиме и привычном объеме.

Автор: Екатерина Кухарева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.