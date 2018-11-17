Эксперты назвали самые опасные для туризма страны

Лондон, 17 ноября. Эксперты в области здравоохранения и безопасности International SOS назвали наиболее опасные страны для туристов в 2019 году, список возглавили Ливия, Афганистан и Сомали.

Помимо перечисленных стран перечень пополнили Йемен, Сирия, Мали и Южный Судан. По мнению специалистов, путешественников в данных странах ждут неприятности и определенные проблемы, пишет Daily Mail. Речь идет в том числе о низком уровне личной безопасности, высоких рисках для здоровья, а также серьезных опасностях при передвижении по дорогам.

При этом, как сообщили эксперты, максимальному риску здоровье туристов будет подвергнуто в Южном Судане, Нигере, Кот-д'Ивуаре, Ираке, Венесуэле, Северной Корее и Сьерра-Леоне. В то же время наименее безопасно путешествовать по дорогам Бразилии, Саудовской Аравии, Боливии, Ирана и Казахстана, полагают специалисты.

Перечень наиболее безопасных стран по трем параметрам составили Норвегия, Финляндия и Исландия. Специалисты полагают, что такие страны, как Дания, Словения, Швейцария и Гренландия, выступают местами с незначительными рисками в сфере безопасности.

Ранее эксперты назвали самый зависимый от туризма город. Им оказался мексиканский Канкун. Согласно данным доклада Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), именно на сферу туризма приходится почти половина ВВП этого города (49,6%), пишет «Известия». Чаще всего отдыхать в это государство ездят жители США, Канады и Аргентины.