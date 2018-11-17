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Стали известны подробности смертельного столкновения поезда с автобусом в Саратовской области

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Стали известны подробности смертельного столкновения поезда с автобусом в Саратовской области

Москва, 17 ноября. В субботу в Саратовской области на железнодорожном переезде произошло столкновение грузового поезда с пассажирским поездом. Федеральное агентство новостей выяснило подробности произошедшего.

Как стало известно ФАН, сообщение о ДТП поступило в региональные экстренные службы около 11.10 утра. На место происшествия — в Озинский район Саратовской области — оперативно выехали пожарные подразделения в количестве трех человека личного состава и одной единица техники.

Жертвами столкновения стали четыре человека, еще три пострадали. По предварительным данным, все они являются гражданами Казахстана. Пострадавшие были госпитализированы в Озинскую районную больницу.

В настоящее время специалисты продолжают работать на месте аварии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются, списки погибших и пострадавших формируются.

Автор: Василий Котов
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