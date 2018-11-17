На Украине боятся поражения «глобального демократического проекта»

Киев, 17 ноября. Украинский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе не исключает на предстоящих выборах победы пророссийских сил, к которым она относит партии «Оппозиционный блок» и «За жизнь». На Украине боятся, что это будет означать поражение «глобального демократического проекта».

«Возможность победы на ближайших выборах в Украине пророссийских (а фактически — российских) или ориентированных на Россию сил, к сожалению, остается», — написала вице-премьер в издании «Зеркало недели».

По ее словам, победа пророссийских сил на предстоящих выборах будет означать поражение «глобального демократического проекта».

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут весной следующего года, а парламентские — осенью. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз возглавила рейтинг кандидатов в президенты страны. Согласно результатам исследования, за бывшего украинского премьер-министра готовы проголосовать 15,9% украинцев.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после смены власти на Украине. Киевское руководство заявило, что для страны приоритетом во внешней политике является курс на «европейскую интеграцию». Примечательно, что Украина стала обвинять Россию во «вмешательстве» во внутриукраинские дела. В Москве неоднократно заявляли, что Россия выступает за то, чтобы Украина преодолела все кризисы. Кроме того, российская сторона подчеркнула, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, который длится уже на протяжении четырех лет.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что конституция Украины — «один из самых демократичных основных законов в мире». Однако украинские интернет-пользователи усомнились в достоверности слов главы государства. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что после государственного переворота в 2014 году в стране перестали существовать не только законы, но и свобода слова.