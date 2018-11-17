В Минэнерго рассказали о последствиях пожара на заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Специалистам предстоит провести тщательный осмотр оборудования Московского НПЗ, где в субботу утром произошел пожар. Только после проведения экспертизы можно будет говорить о возможных последствиях для технологического процесса на предприятии, заявили в Минэнерго РФ.

«Последствия для технологического процесса предприятия будут выявлены после осмотра оборудования и определения степени его повреждения», — говорится в комментарии министерства энергетики.

В ведомстве заверили, что на заводе есть запасы готовой продукции, так что негативных последствий для потребителей быть не должно. Напомним, о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Москве стало известно в субботу утром, в борьбе с огнем участвовали более 100 пожарных, все сотрудники предприятия были эвакуированы.

По предварительной версии, причиной пожара могла стать деформация, произошедшая в печи.