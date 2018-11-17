Лавров обозначил условия прокладки «Турецкого потока» через ЕС

Белград, 17 ноября. Один из возможных маршрутов прокладки газопровода «Турецкий поток» проходит через территорию Сербии, однако прежде чем приступить к его реализации, Москве хотелось бы получить гарантии от структур Европейского союза, обозначил условия глава МИД РФ Сергей Лавров.

В интервью газете Serbian Telegraph министр отметил, что российская сторона удовлетворена ходом работ по строительству газопровода в варианте, предполагающем прокладку двух нитей. При этом, по его словам, в настоящее время ведется проработка различных возможностей продолжения «Турецкого потока» по территории Европы, в том числе через Сербию, Болгарию и Венгрию.

«Вместе с тем мы учитываем печальные уроки «Южного потока» и не хотели бы повторения ситуации. Будем готовы приступить к соответствующей работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур Евросоюза», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, «Турецкий поток» является международным проектом газопровода из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения началось еще в мае прошлого года. «Газпром» планирует протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов на встрече с главой МИД Сербии Ивецей Дачичем подчеркнул, что Россия разделяет интерес Сербии по развитию газопровода. В том числе он отметил, что вторая ветка «Турецкого потока» может быть реализована от границы Болгарии до Австрии через Сербию.