Владимир Путин поучаствовал в саммите АСЕАН и встретился с премьером Японии. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Путин посетил Сингапур с трехдневным визитом Владимир Путин на этой неделе три дня провел в Сингапуре. Президент России первым делом отправился на встречу с главой республики. Лидеры двух стран приняли участие в церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. Во время встречи Путина с руководством страны были подписаны межведомственные соглашения и коммерческие контракты. За эти три дня российский лидер принял участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и провел ряд двусторонних встреч, в частности, с главой правительства Японии, а также южнокорейским лидером.

Путин и Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии Минобороны Россия и Япония решили не ограничиваться одним только подписанием мирного договора. Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились укрепить сотрудничество по линии оборонных ведомств. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Японии Такэси Осуга. Он добавил, что в Сингапуре, где прошел саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, также была достигнута договоренность о взаимодействии в области реагирования на нетрадиционные угрозы в сфере безопасности.

Путин заявил о росте товарооборота России и АСЕАН на 35 % Во время выступления на одном из мероприятий саммита Владимир Путин подчеркнул, что товарооборот России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии увеличился в прошлом году на 35 %. Президент России отметил, что наша страна уделяет особое внимание развитию отношений с этими государствами и отметил, что они протекают «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга». Глава государства также сообщил, что у сторон запланированы 60 совместных проектов, в частности, в сферах промышленности и высоких технологий.

Украина и США договорились противодействовать реализации «Северного потока ― 2» В ходе встречи министра иностранных дел Украины Павла Климкина и министра энергетики США Рика Перри была достигнута договоренность совместно противодействовать реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. Обе стороны заявили, что проект якобы подрывает европейскую энергобезопасность и стабильность. Напомним, заместитель официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер заявила, что Берлин не будет менять свою позицию относительно «Северного потока — 2».

Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной стихийного бедствия Президент США Дональд Трамп объявил Калифорнию зоной крупного стихийного бедствия. По его словам, такая мера поможет смягчить ужасные страдания, через которые пришлось пройти тысячам жителей Калифорнии. Напомним, в штате бушуют сильнейшие в истории лесные пожары. Уже погибли 66 человек. Как отмечают многие СМИ, российские самолеты Бе-200 могли бы помочь США бороться с лесными пожарами. Но вот санкции, к сожалению, не позволяют.

Израиль и Палестина обменялись ракетными ударами Палестинские боевики выпустили более 300 ракет по южной части Израиля. Как сообщает пресс-служба армии страны, несколько десятков из них были успешно перехвачены местной системой ПРО. В ответ ВВС Израиля нанесли серию ударов по Сектору Газа. Сообщается о более чем 70 атакованных объектах ХАМАС и палестинской организации «Исламский джихад». По меньшей мере, 34 жителя Израиля госпитализированы с ранениями после ракетных обстрелов. В министерстве здравоохранения Палестины сообщают о трех погибших и четырех раненых.

Число жертв авиаудара коалиции в Дейр-эз-Зоре возросло до 23 человек Число мирных жителей, погибших под ударами коалиции во главе со Штатами по населенным пунктам в провинции Дейр-эз-Зор, возросло до 23 человек. Как сообщает сирийское агентство SANA, в результате авианалета альянса разрушено несколько домов. Ранее сообщалось только о 17 погибших. Эти удары были нанесены в четверг. Согласно предварительным данным, сброшенные на Сирию боеприпасы были начинены белым фосфором, который считается запрещенным оружием. Сами США, напомним, отказались в свое время подписать документ ООН об отказе от этого вооружения.