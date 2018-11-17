Россия сама назначит: эксперт предложил компромисс в споре Еревана и Минска о генсеке ОДКБ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что будет требовать объяснений от президентов Белоруссии и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева из-за их заявлений о кандидатах на пост генсекретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Я должен потребовать объяснений от президента Белоруссии и не только от него, — заявил накануне и. о. главы Кабмина Армении. — Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей».

Никол Пашинян возмущен тем, что на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым 12 ноября белорусский лидер Александр Лукашенко заявил: Минск готов предложить трех своих кандидатов на пост генерального секретаря ОДКБ.

А за несколько дней до этого по итогам саммита в Астане президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил: главы ОДКБ договорились, что следующим генсеком организации будет представитель Белоруссии. По его словам, по уставу ОДКБ новый руководитель блока должен назначаться странами в алфавитном порядке, а после Армении следует именно Белоруссия.

При этом надо напомнить, что после того, как 2 ноября Армения отозвала с поста генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, против которого ведется следствие из-за смены власти в Ереване (никак не связанного с его деятельностью в ОДКБ), она попросила продлить свои полномочия в блоке еще на год. Новым генсеком организации Армения предложила сделать своего бывшего министра обороны Вагаршака Арутюняна.

А пока что исполняющим обязанности генсека ОДКБ назначен представитель России Валерий Семериков. Разрешиться сложившаяся спорная ситуация должна 6 декабря на саммите ОДКБ в Петербурге.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что в споре, возникшем из-за нового генсекретаря ОДКБ, только Москва может предложить компромиссное решение.

«С моей точки зрения, президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается показать свою значимость в ОДКБ, поэтому и настаивает на том, чтобы новым генсеком организации был назначен представитель Минска. При этом он говорил, что белорусские войска не будут участвовать в военных операциях за пределами Белоруссии. Это важно иметь в виду в данном случае. Что касается слов Назарбаева об алфавитном порядке, то это, по-моему, неправильно, поскольку генеральный секретарь военного блока, являющегося чем-то вроде «нашего НАТО», должен обладать совершенно определенными профессиональными качествами, компетенциями и опытом. То есть назначать его, руководствуясь одним только алфавитным порядком, как-то странно. Армения же руководствуется своими собственными соображениями. Но членам ОДКБ все-таки необходимо найти компромисс, иначе авторитетность и значимость организации будут поставлены под сомнение», — считает Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, если такие государства — члены ОДКБ, как Армения, Белоруссия и Казахстан, не могут между собой договориться, то необходимо вмешательство еще одной стороны.