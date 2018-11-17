Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области, есть жертвы

81
0 Оставить комментарий

Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области, есть жертвы

Москва, 17 ноября. В субботу в Саратовской области произошло ДТП с участием грузового поезда и пассажирского автобуса, четыре человека погибли.

Как сообщили в экстренных службах региона, еще три человека пострадали при столкновении автобуса с поездом.

«В результате погибли четыре человека и трое пострадали», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Уточняется, что, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Казахстана.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего, причины аварии устанавливаются.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.