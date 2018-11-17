Автобус столкнулся с поездом в Саратовской области, есть жертвы
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Москва, 17 ноября. В субботу в Саратовской области произошло ДТП с участием грузового поезда и пассажирского автобуса, четыре человека погибли.
Как сообщили в экстренных службах региона, еще три человека пострадали при столкновении автобуса с поездом.
«В результате погибли четыре человека и трое пострадали», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Уточняется, что, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Казахстана.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они выясняют обстоятельства произошедшего, причины аварии устанавливаются.