Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Названы необычные функции iPhone Xs Max

43
0 Оставить комментарий

Названы необычные функции iPhone Xs Max

Москва, 17 ноября. Эксперт, сравнив российский и гонконгский iPhone Xs Max с двумя SIM-картами, назвал необычные функции смартфона.

У гонконгского iPhone Xs Max в отличие от российского минималистичный и стильный дизайн. На задней панели гонконгского смартфона присутствует только логотип Apple и наименование iPhone, российский вариант оснащен множеством сервисных пометок.

В России двухсимочный iPhone Xs Max запускает eSIM, но не поддерживается операторами. Устройство позволяет подбирать выгодные пакеты, разделять рабочие и личные звонки, а также использовать гаджет при установке карты местного оператора.

В китайском варианте iPhone Xs Max звук работает без каких-либо проблем, а в японском невозможном отключить сигнал затвора камеры. Эксперт отметил, что это не дефект, а исполнение законодательства, согласно которому запрещено вести съемку в беззвучном режиме.

Китайский iPhone Xs Max поддерживает необходимые LTE-частоты, однако принудительно переводит звонок на SIM-карту вызова и «отключает» Интернет на второй симке.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.