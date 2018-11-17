Названы необычные функции iPhone Xs Max

Москва, 17 ноября. Эксперт, сравнив российский и гонконгский iPhone Xs Max с двумя SIM-картами, назвал необычные функции смартфона.

У гонконгского iPhone Xs Max в отличие от российского минималистичный и стильный дизайн. На задней панели гонконгского смартфона присутствует только логотип Apple и наименование iPhone, российский вариант оснащен множеством сервисных пометок.

В России двухсимочный iPhone Xs Max запускает eSIM, но не поддерживается операторами. Устройство позволяет подбирать выгодные пакеты, разделять рабочие и личные звонки, а также использовать гаджет при установке карты местного оператора.

В китайском варианте iPhone Xs Max звук работает без каких-либо проблем, а в японском невозможном отключить сигнал затвора камеры. Эксперт отметил, что это не дефект, а исполнение законодательства, согласно которому запрещено вести съемку в беззвучном режиме.

Китайский iPhone Xs Max поддерживает необходимые LTE-частоты, однако принудительно переводит звонок на SIM-карту вызова и «отключает» Интернет на второй симке.