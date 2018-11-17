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ВСУ нанесли массированный удар из зенитных установок по поселку Гольмовский в Донбассе

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ВСУ нанесли массированный удар из зенитных установок по поселку Гольмовский в Донбассе

Донецк, 17 ноября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки из зенитных установок. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК.

«С 10.50 до 11.20 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: Травневое – Гольмовский. Совершено 30 выстрелов из ЗУ-23, также применялось стрелковое вооружение», – говорится в сообщении.

При этом в представительстве ДНР отметили, что о пострадавших и разрушениях сообщат позднее.

ВСУ нанесли массированный удар из зенитных установок по поселку Гольмовский в Донбассе

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота.

В Минске на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства. 

Так, только за минувшие сутки украинские силовики 15 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

Автор: Екатерина Кухарева
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