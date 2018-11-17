Тарасовой наложат швы после падения на тренировке

Москва, 17 ноября. Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая накануне в паре с Владимиром Морозовым выиграла короткую программу на этапе Гран-при Rostelecom Cup в Москве, в субботу получила травму на тренировке — спортсменка упала на лед, повредив челюсть.

Известно, что Тарасова на большой скорости столкнулась с фигуристом Александром Коровиным, некоторое время ей оказывали помощь, продолжить тренировку спортсменка не смогла — ее отправили в больницу, чтобы наложить швы.

«Нужно наложить швы в район челюсти», — цитирует Р-Спорт тренера Тарасовой Нину Мозер.

По последним данным, участие в произвольной программе Тарасова и Морозов принять смогут. Накануне, напомним, они установили мировой рекорд в короткой программе.