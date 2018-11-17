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Siri научат работать без интернета

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Siri научат работать без интернета

Москва, 17 ноября. Голосовой помощник Siri научат работать без подключения к Сети. Об этом свидетельствует патентная заявка Apple «Offline Personal Assistant».

Как следует из заявки, разговор с Siri будет обрабатывать само устройство с помощью программ обработки языка и диалога. Как предполагается, чтобы виртуальный помощник понимал контекстную информацию, Apple начнет внедрять в гаджеты нейронный модуль Neural Engine, действующий с чипсетами А12/А12X Bionic.

В настоящее время, как уточняет «Свободная пресса», Siri отправляет голосовые запросы пользователя на сервер Apple, где они преобразуются в текст. На запрос подбирается правильный ответ, он поступает на backend и только потом на устройство пользователя.

Искусственный интеллект все активнее внедряется в повседневную жизнь. Ранее, как сообщала газета «Известия», Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на российских дорогах. Первые беспилотники могут появиться на улицах Москвы, а также в республике Татарстан в марте 2019 года.

Автор: Василий Котов
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