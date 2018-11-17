Представитель Рыболовлева рассказал о дальнейшей судьбе ФК «Монако»

Москва, 17 ноября. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако», сообщил в субботу официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин.

«Рыболовлев намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал он.

Чечкин также добавил, что лично Рыболовлев не станет комментировать ход судебных разбирательств, поскольку считает, что органы правосудия должны получить возможность заняться своей работой.

«Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям», — добавил Чечкин в беседе с ТАСС.

Россиянин Дмитрий Рыболовлев в ноябре был задержан в Монако. Как сообщали СМИ, власти страны обвиняли его в коррупции. При этом официальных обвинений Рыболовлеву предъявлено не было. В апартаментах, особняке и офисе Рыболовлева прошли обыски. В конце прошлой недели предприниматель смог вернуться в Москву, однако он остается под судебным контролем в Монако.

Ранее, как передавала «Газета.ру», отказаться от футбольного клуба Рыболовлеву посоветовал князь Монако Альбер II.