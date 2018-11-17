Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Представитель Рыболовлева рассказал о дальнейшей судьбе ФК «Монако»

58
0 Оставить комментарий

Представитель Рыболовлева рассказал о дальнейшей судьбе ФК «Монако»

Москва, 17 ноября. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев не собирается продавать футбольный клуб «Монако», сообщил в субботу официальный представитель предпринимателя Дмитрий Чечкин.

«Рыболовлев намерен продолжать поддерживать его развитие, как он всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», — сказал он.

Чечкин также добавил, что лично Рыболовлев не станет комментировать ход судебных разбирательств, поскольку считает, что органы правосудия должны получить возможность заняться своей работой.

Представитель Рыболовлева рассказал о дальнейшей судьбе ФК «Монако»

«Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям», — добавил Чечкин в беседе с ТАСС.

Россиянин Дмитрий Рыболовлев в ноябре был задержан в Монако. Как сообщали СМИ, власти страны обвиняли его в коррупции. При этом официальных обвинений Рыболовлеву предъявлено не было. В апартаментах, особняке и офисе Рыболовлева прошли обыски. В конце прошлой недели предприниматель смог вернуться в Москву, однако он остается под судебным контролем в Монако.

Ранее, как передавала «Газета.ру», отказаться от футбольного клуба Рыболовлеву посоветовал князь Монако Альбер II.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.