Георгиевская лента стала поводом для запрета въезда россиянину на Украину

Киев, 17 ноября. Украинские пограничники не впустили в страну гражданина РФ, на чемодане которого была прикреплена георгиевская лента. Кроме того, ему запретили въезд на территорию украинского государства сроком на три года. Об этом сообщили в пресс-службе Погранслужбы Украины.

Инцидент произошел накануне в пропускном пункте «Жуляны», где проходил контроль российский гражданин. По данным ведомства, он приехал на Украину с частным визитом, с собой у мужчины были обратные билет и достаточное денежное обеспечение.

«Во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Белоруссии пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которой была антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента», — утверждается в сообщении украинского ведомства.

Как подчеркнули в пресс-службе, георгиевская лента является запрещенной на Украине символикой. В связи с этим россиянину, по решению Погранслужбы иностранного государства, запретили въезд в страну сроком на три года.

Стоит отметить, что георгиевскую ленту на Украине запретили использовать 15 июня прошлого года, в том числе за эту инициативу выступил президент страны Петр Порошенко, пишет «Известия». С того момента публичное использование, демонстрация или ношение символа влечет наложение штрафа или другие последствия.

В МИД РФ отмечали, что действия украинских властей являются «вопиющим проявлением политики», цель которой – насильственное стирание исторического прошлого Украины.

Так, помимо запрета на использование георгиевской ленты, Киев после 2014 года начал проводить политику декоммунизации, в рамках которой на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

Кроме того, осенью прошлого года Киев запретил использование термина «Великая Отечественная война», заявив, что он якобы является «пропагандистским». По оценкам экспертов, фактически такими действиями украинские политики пытаются стереть историю своей страны и разорвать культурные связи между народами России и Украины.