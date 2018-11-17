В Госдуме объяснили, почему Помпео с Климкиным не остановить «Северный поток — 2»

Москва, 17 ноября. В комитете по энергетике Госдумы РФ отреагировали на заявление главы Госдепа США Майка Помпео о том, что Вашингтон вместе с Киевом работает над остановкой строительства газопровода «Северный поток — 2».

Первый зампред комитета Игорь Ананских заявил, что не сомневается в том, что «Газпром» запустит проект в срок.

«Северный поток — 2» идет по графику… Поэтому Помпео надо думать о своих проблемах», — цитирует Ананских RT.

Депутат отметил, что политические заявления Киева и угрозы со стороны США тщетны — они не заставят Европу отказаться от выгодного проекта.

«США мечтают только об одном: запустить свой СПГ в Европу. Но он дороже и невыгоден, поэтому понятно, что европейцы этого не хотят», — объяснил Ананских.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее встретился с американским госсекретарем Майком Помпео. Глава Госдепа по итогам переговоров в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы интересует суверенитет Европы, который «из-за действий Москвы может оказаться под угрозой», а также энергетическая безопасность Украины.

Напомним, в Германии, являющейся одним из ключевых участников проекта «Северный поток — 2», считают позицию Киева «излишне критичной». Власти ФРГ ранее выдали все разрешения на прокладку газопровода по своей территории, на дно Балтийского моря, отметим, по состоянию на 6 ноября было уложено более 200 километров газопровода.