Армянская апостольская церковь не приветствует шаги по разделению УПЦ

Новосибирск, 17 ноября. Армянская апостольская церковь не приветствует шаги по разделению церкви, заявил в Новосибирске католикос всех армян Гарегин II.

Гарегин II подчеркнул, что Армянская апостольская церковь является сторонницей каноничности.

Журналисты поинтересовались у католикоса, сможет ли Армянская апостольская церковь признать «объединительный» собор на Украине, который может состояться уже на следующей неделе. По его словам, Армянская апостольская церковь «никогда не сможет» приветствовать направленные на разделение церкви шаги.

Напомним, Киев рассчитывает, что Константинополь предоставит украинским раскольникам автокефалию до конца текущего года. Томос об автокефалии может получить лишь предстоятель «объединенной» церкви, которого должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. При этом каноническая УПЦ заявила, что отказывается участвовать в этом.

Решение Константинополя начать предоставление неканонической церкви на Украине раскритиковали в РПЦ. Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинополем по всей канонической территории РПЦ.