Сирия, 17 ноября. Войска САР уничтожили нескольких боевиков ИГ1 к северо-востоку от Эс-Сувейды. Курды вернулись к попыткам захватить юго-восток Дейр-эз-Зора. Турция направила очередной военный конвой в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обеспечили возобновление работы главной дороги в районе Ярмук на юге Дамаска.

Курды: при поддержке ВВС США и Франции пытаются атаковать позиции ИГИЛ1 в окрестностях города Багуз Фаукани.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): лишилась одного из своих так называемых шариатских судей, который был тяжело ранен неизвестными к западу от Идлиба.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): потеряло ряд укрытий и нескольких боевиков в результате атаки САА к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Провинция Дамаск

Главная дорога в районе Ярмук на юге Дамаска была вновь открыта после удаления строительного мусора и обломков зданий, а также мин и самодельных взрывных устройств, оставленных террористами, сообщает новостной ресурс в Twitter (@QalaatAlMudiq). В настоящее время инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) полностью завершили работы на этом направлении. Ранее данные территории делили между собой бандгруппы «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры», однако все джихадисты были выбиты с южных окраин столицы в ходе операции правительственных сил под прикрытием российских ВКС.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF)****, курируемые коалицией США, возобновили операции против ИГИЛ в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. При поддержке артиллерии и авиаударов ВВС Соединенных Штатов и Франции курды пытаются атаковать опорные пункты джихадистов в пустынно-горной местности у населенного пункта Багуз Фаукани, сообщает Al Masdar News. Сведения о ходе столкновений и потерях сторон пока устанавливаются. Напомним, ранее на юго-восток САР прибыли подкрепления «Демократических сил» из Хасаки и Ракки. Стоит отметить, что курдские радикалы и войска западной коалиции уже несколько месяцев пытаются занять Багуз Фаукани и другие города внутри «Хаджинского кармана», однако пока по-прежнему безуспешно.

Провинция Идлиб

Один из представителей так называемого шариатского суда боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», известный как Абу Салах, был тяжело ранен в результате попытки покушения на его жизнь в городе Даркуш к западу от Идлиба. По информации источников оппозиционного канала Halab Today, к нападению могут быть причастны радикалы протурецкого исламистского объединения «Джебхат Тахрир Сурия», которые пытаются перехватить у «Ан-Нусры» преимущество в регионе.

Согласно сведениям Twitter-ресурса Qalaat Al Mudiq, на территорию провинции Идлиб вошел очередной военный конвой армии Турции. Предполагается, что Анкара намерена построить дополнительные пункты наблюдения в регионе для мониторинга ситуации в демилитаризованной зоне, установленной по итогам переговоров с Россией.

Провинция Хама

В поселении Аль-Мабуджа на востоке провинции Хама в результате разрыва наземной мины пострадал молодой мужчина, передает Halab Today. Он был экстренно госпитализирован, и сейчас его жизни ничего не угрожает. Данные территории в районе Акербата на протяжении нескольких лет контролировали террористы ИГ, которые оставили после себя большое количество мин, СВУ и растяжек. Город и его окрестности были освобождены сирийскими войсками в прошлом году при активной поддержке ВКС РФ в результате формирования «котла» и его дальнейшей зачистки.

Провинция Эс-Сувейда

Армия САР продолжает развивать преимущество в борьбе с остатками бандформирований «Исламского государства» к северо-востоку от Эс-Сувейды. По данным военного источника в Twitter (@Souria4Syrians), правительственные войска полностью зачистили область Каср Шейх Хусейн, расположенную на юго-западных склонах горной гряды в районе Ас-Сафа. Кроме того, подчеркивается, что в ходе атаки САА были ликвидированы несколько джихадистов ИГИЛ. На пересеченной местности в этом регионе по-прежнему сохраняются укрытия разрозненных отрядов террористической организации, которые продолжают активность благодаря поддержке, оказываемой с базы США «Ат-Танф», отмечают местные наблюдатели.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)