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Экономика

Gascade назвала причину сбоя поставок газа по «Северному потоку»

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Gascade назвала причину сбоя поставок газа по «Северному потоку»

Москва, 17 ноября. Компания-оператор Gascade приняла меры по восстановлению транзита российского газа по «Северному потоку» после сбоев. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По данным Gascade, приостановка поставок произошла в субботу в Грайфсвальде из-за неполадок с электричеством около 04.00 утра по местному времени (06.00 по Москве).

«Gascade приняла меры по возобновлению транспортировки», — подчеркнули в компании.

На данный момент прием газа в сухопутные отводы от «Северного потока» OPAL и NEL возобновлен и осуществляется в штатном режиме и привычном объеме.

Автор: Василий Котов
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