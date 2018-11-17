Названа причина пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Руководство нефтеперерабатывающего завода в Капотне, где утром в субботу произошел пожар, назвало предварительную причину ЧП. По словам заместителя генерального директора МНПЗ, внутри одной из печей могла произойти деформация.

Он также рассказал, что на месте пожара работают специалисты, измеряющие уровень содержания вредных веществ в воздухе.

«По предварительным данным, внутри печи произошла какая-то деформация», — сказал Роман Романов журналистам.

Напомним, ранее стало известно, что пожар на столичном заводе локализован. Всех сотрудников НПЗ успели оперативно эвакуировать, отмечает «Царьград». Масштаб возгорания помогает оценить видео, которое очевидцы сняли на заводе.