Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Представители сгоревшего НПЗ в Капотне сообщили подробности происшествия

58
0 Оставить комментарий

Представители сгоревшего НПЗ в Капотне сообщили подробности происшествия

Москва, 17 ноября. Никто не пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня, сообщили в пресс-службе предприятия.

На заводе произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. По информации пресс-службы завода, специалисты смогли не допустить распространения огня на другие объекты. В 11.00 пожар на заводе был ликвидирован.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на заводе поступило около 07.30 по московскому времени. Более 160 сотрудников МЧС тушили пожар.

Автор: Дарья Смолина
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.