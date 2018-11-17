Представители сгоревшего НПЗ в Капотне сообщили подробности происшествия

Москва, 17 ноября. Никто не пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в московском районе Капотня, сообщили в пресс-службе предприятия.

На заводе произошло возгорание одной из секций установки каталитического крекинга. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия. По информации пресс-службы завода, специалисты смогли не допустить распространения огня на другие объекты. В 11.00 пожар на заводе был ликвидирован.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании на заводе поступило около 07.30 по московскому времени. Более 160 сотрудников МЧС тушили пожар.