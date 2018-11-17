«На Западе не представляют, с кем связались»: в РФ предупредили, что Путин многое умолчал о новом оружии

Москва, 17 ноября. Финляндия и Норвегия обвинили Россию в якобы намеренном сбое навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture. В ответ на очередные голословные заявления Запада российские военные эксперты предупредили, что зарубежные политики не представляют, с кем они связались в лице России.

Военные учения альянса Trident Juncture проходили в Норвежском море с 25 октября по 7 ноября. В сбое навигационной системы во время маневров глава финского правительства Юха Сипиля усмотрел «российский след», а в Минобороны Норвегии заявили, что помехи якобы были сгенерированы российскими военными на Кольском полуострове. При этом никаких доказательств выдвигаемых обвинений традиционно представлено не было.

Бывший начальник вооружения ВС РФ, генерал-полковник Анатолий Ситнов предостерег западных политиков от голословных выпадов в адрес Москвы. По его словам, Западу сложно представить, с кем на самом деле он пытается в лице России вступить в конфронтацию. Военный пояснил, что, представляя новейшее российское вооружение во время обращения к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин многое умолчал о военном потенциале страны.

«Путин умолчал обо всем. Вот и пусть понимают это, как хотят. На Западе даже не представляют, с кем в лице нашей страны они связались!» — подчеркнул Ситнов в своей колонке для издания «Аргументы недели».

Эксперт отметил, что в сфере технологий и вооружения Россия давно обогнала западные страны, и снять потенциал систем управления для нее не является сложной задачей. Однако, по словам Ситнова, подобными вещами Москва не промышляет. Он обратил внимание, что РФ точно не имеет отношения к сбою GPS в Норвежском море.

Ранее в МИД РФ сообщили, что бездоказательно обвинившие Россию в причастности к сбоям GPS Норвегия и Финляндия не направляли Москве соответствующие запросы по дипломатическим каналам. Российские дипломаты призвали западных коллег не прибегать к мегафонной дипломатии и разрешать подобные ситуации с помощью дипломатических инструментов.