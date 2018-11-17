Владимир Путин принял участие в открытии Петербургского культурного форума. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Утвержден список финалистов конкурса «Великие имена России» На уходящей неделе стартовал финальный этап конкурса «Великие имена России». В нем россияне проголосуют и выберут выдающихся людей, чьими именами назовут 47 крупных аэропортов в 45 российских городах. Главное условие — выдающийся деятель должен быть исторически связан с тем городом, где его именем будет названа воздушная гавань. В шорт-листе есть и современники — Илья Лагутенко и Сергей Шнуров. А вот Егор Летов из него выбыл, хотя фанаты музыканта пытаются его туда вернуть. Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, можно посмотреть на странице голосования.

Владимир Путин провел совещание с членами правительства России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. На нем глава России потребовал предотвратить закупки лекарств по завышенным ценам. Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что уже сейчас по целому ряду однородных групп медикаментов цена была уменьшена на 10-15 %, однако более существенное снижение станет возможным после расширения перечня взаимозаменяемых препаратов. Кроме того, Владимир Путин потребовал, чтобы стоимость нефтепродуктов в России была рыночной. Однако, как подчеркнул глава государства, эта сфера нуждается в регулировании.

Путин принял участие в открытии VII Петербургского международного культурного форума Президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-открытии VII Санкт-Петербургского международного культурного форума. Мероприятие прошло на сцене Мариинского театра. Во время концерта прозвучали музыкальные шедевры в исполнении мировых звезд, а также талантливых артистов. Санкт-Петербургский международный культурный форум — знаковый проект мирового уровня, основная тема мероприятия: «Культура как стратегический потенциал страны».

Главный редактор проекта USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич прибыл в Россию Главный редактор проекта USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич прибыл в Россию. Ранее журналист был задержан ФБР в аэропорту Вашингтона, спецагенты пытались привязать его деятельность к «вмешательству в выборы в США» и «подрыву американской демократии». Допрос проходил около полутора часов, при этом Малькевичу не дали связаться с российским консульством. По факту его задержания российское посольство составило и направило запрос в Госдепартамент США.

Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России Американские СМИ констатировали сокращение роли доллара в экономике России. Эксперты заявляют, что если новые западные санкции против РФ будут нацелены на финансовую систему, то поддерживаемая российским Центробанком и президентом страны Владимиром Путиным дедолларизация «должна помочь смягчить удар». Также об этом свидетельствует быстро развивающаяся торговля РФ с КНР. Так, в течение четырех лет доля двустороннего товарооборота стран в юанях и рублях возросла почти в четыре раза — до 19 %.

Кандидат от КПРФ Коновалов победил на выборах губернатора Хакасии Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов одержал победу на выборах губернатора Хакасии. В пользу его кандидатуры во втором туре высказались более 100 тысяч избирателей, или 57,63 % от общего числа голосовавших. Против Коновалова оказались почти 72 тысячи жителей Хакасии, что составляет 41,17 % от общего числа избирателей. Отметим, после того как действующий глава Хакасии Виктор Зимин снял свою кандидатуру, Коновалов оказался единственным кандидатом.

Госдумой России во втором чтении одобрен налоговый режим для вывода самозанятых из тени Госдумой России во втором чтении одобрен налоговый режим для вывода самозанятых из тени. Согласно тексту документа, им предлагается зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог», выплачивать 4 % от дохода, полученного от оказания услуг или продажи товаров, и 6 % при продаже товаров и услуг юридическим лицам и ИП. «Признавшихся» самозанятых освободят от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Отмечается, что репетиторы и частные детские воспитатели на три года будут освобождены от выбора налоговой формы.