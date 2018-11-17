Когда молодость не в радость: в Барнауле умирает программа улучшения жилищных условий для молодых семей

На протяжении последнего года молодые семьи Барнаула отчаянно сражаются за помощь умирающей в регионе муниципальной программе «Улучшение жилищных условий молодых семей». В очереди на получение поддержки от государства таких семей более шести тысяч, из них 260 — многодетные. Исходя из этих цифр, выглядит злой насмешкой тот факт, что в прошлом году семьям было выдано всего 26 сертификатов. И финансирование программы в регионе сокращается год от года. Из этого активисты движения делают однозначный вывод: программа существует только на бумаге, для отчетов. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

В последнее время молодые семьи стали активно протестовать, но митинги и пикеты не привели даже к личной встрече с мэром Барнаула Сергеем Дугиным. Игнорирует проблему и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Поэтому «ходоки» от движения «Молодая семья. Барнаул» отправились в Москву. Они попали на прием к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и депутату Госдумы Ризвану Курбанову. Отдельная жалоба принята в приемной президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня в Барнауле прошло заседание рабочей группы. Меня, кстати, туда не пустили. Но там опять были только чиновники среднего ранга, которые, по сути, решений не принимают. Даже от министерств Алтайского края никого не было. Сказать, что эта тема воспринимается в Барнауле всерьез, я пока не могу. До сих пор ни Виктор Томенко, ни Сергей Дугин не сказали, что будут проблему решать», — рассказал ФАН член организации «Гражданский патруль» в Барнауле Игорь Берг.

Для большинства молодых семей Барнаула социальная выплата от государства — единственный шанс приобрести жилье. А участие в этой программе уже обернулось настоящей семейной трагедией для тех, кто через 7-8 лет, так и не дождавшись сертификата на приобретение жилья, был исключен из очереди, так как перестал считаться «молодым» после достижения одним из родителей возраста 36 лет. Только в 2018 году из очереди по критерию возраста было исключено 540 семей.

Развод как шанс на получение сертификата

«Мы встали в очередь в 2015 году. В начале 2016 года мы стали многодетной семьей и получили «приоритет» — на тот момент мы были 141-ми в очереди. Но в этом году нас опять отодвинули назад, на три позиции. А в феврале 2019 года мужу исполняется 36 лет. После этого нас выкинут из списка молодых семей. В Управлении спорта и молодежной политики края мне прямо посоветовали развестись и остаться стоять в очереди. Но я работаю воспитателем в детском саду и понимаю, что этот развод меня не спасет, потому что ипотеку мне никто не даст с зарплатой воспитателя и тремя иждивенцами. И даже если я получу сертификат, я не смогу выкупить свою долю в ипотеке после развода. Наши местные чиновники не дают молодым семьям никаких шансов на получение жилья. А очередь продвигается, но только в обратном направлении», — сообщила одна из очередников Александра Садыкова.

Нет денег — нет проблемы?

В последнее время активисты движения получили ответы от чиновников из многих инстанций Алтайского края. Суть их сводится к одному: денег в местном бюджете нет, поэтому решить проблему с обеспечением молодых семей жильем нет возможности.

«Алтайский край нас «обрадовал», что на 2019 год даст больше денег: выдадут уже не 26, а целых 60 сертификатов, это, напомню, при очереди в шесть с лишним тысяч семей! И то оговорились, что это разовая акция и больше увеличивать финансирование не будут. Они рассчитывают, что Москва даст больше денег, — говорит Игорь Берг. — Но все-таки федерация снабжает все регионы, насколько позволяют возможности. Местным чиновникам тоже надо озаботиться».

Стоит напомнить властям Алтайского края, что родители в молодых семьях — тоже жители региона, работники предприятий, которые исправно платят налоги и надеются на соблюдение своих гражданских прав. От них попросту отмахиваются, а тем временем у каждой семьи своя грустная ситуация и история несбывшихся надежд на обещанную со стороны муниципальных властей помощь.

«Когда запускалась эта программа помощи молодым семьям, было много новостей, много рекламы о том, что она очень успешная и действительно помогает людям. Подать заявку было крайне сложно: требовалось собрать кучу справок, а они были платными к тому же. Но я думаю, что сейчас программу надо дорабатывать.

Есть люди, которые стоят [в очереди] по семь лет, а потом выбывают по возрасту, а это такое разочарование. Нужно рассматривать другие формы помощи семье, для нашего региона это важно, потому что он не очень успешный: у нас черно-белые зарплаты, которые не позволяют взять ипотеку, у нас огромный отток квалифицированных кадров, потому что люди не видят перспектив в регионе. Поэтому поддержка молодых семей очень актуальна. А у нас пока грустно все», — рассказывает еще одна участница программы Кристина Антонова.

Ее семья встала в очередь на получение помощи от государства в 2012 году.

«Нас было трое: я, муж и еще не родившийся ребенок. Сейчас ребенок уже ходит в школу, а мы все ждем сертификат. Я уже работаю, получаю среднюю зарплату по городу, но все уходит на питание, кредиты: мы смогли взять малогабаритную квартиру в 20 квадратных метров в ипотеку. Но постоянное отсутствие денег стало фактором большой напряженности — с мужем мы развелись, семья не сохранилась. Квартиру разделить мы не можем, потому что нам с дочерью просто некуда уехать. А копить на новое жилье я не имею возможности».

Я понимаю, что меня никто не заставлял рожать

«В 2013 году мы взяли однокомнатную квартиру, 34 квадратных метра, в ипотеку. Сейчас мы ее выплачиваем, живя в однокомнатной квартире впятером. Сын второклассник: ему надо делать уроки, одной дочери почти три года, другой четыре — им надо поиграть. Ребенок — хоккеист, со средней мы на балет пошли. Как белки в колесе крутимся, чтобы детей максимально занять, чтобы они дома не толкались друг с другом», — продолжает Александра Садыкова.

Выплаты по ипотеке составляют почти 14 тысяч в месяц. При этом доходы — минимальные: сама Садыкова, трудоустроенная в детском саду, еще не вышла из декретного отпуска, а зарплата мужа составляет 11 тысяч рублей.

«Родственники, конечно, помогают, но у нас на холодильнике висит список: сколько и кому мы должны. После выплаты кредита в неделю нам впятером нужно прожить максимум на 1880 рублей. Как пережить Новый год, я пока не знаю, потому что детям нужны подарки.

Я, конечно, понимаю, что меня никто не заставлял рожать, но если бы в вышестоящих органах не обещали помочь, я бы не обижалась. Но если сказали — нужно сделать. А мы не только ничего не получили, мы постоянно движемся в хвост очереди, а в феврале нас вообще скинут. Если бы чиновники изначально честно сказали, что нет смысла стоять в очереди, мы бы сами решили вопрос как-то по-другому».

Разочарованные бездействием местной администрации, «молодые семьи» Барнаула отправились в поисках правды в Москву. По словам Берга, на личных приемах у Татьяны Москальковой и Ризвана Курбанова проблему молодых семей в регионе признали особо острой и пообещали содействие в ее разрешении.