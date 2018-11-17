Суд во Франции приговорил четверых юношей к тюрьме за подготовку атаки на полицию

Париж, 17 ноября. Четыре молодых человека из французского города Мюлуз получили от четырех до шести лет тюрьмы за подготовку террористических атак на полицию и пропаганду терроризма, сообщило издание 20 minutes.

Юношей задержали еще два года назад. Трое из них на момент задержания не были совершеннолетними. Лидером банды был старший из четырех молодых людей, этнический албанец. Годом ранее у него возник конфликт с правоохранительными органами, и он уговорил своих друзей помочь отомстить полиции.

Суд вынес молодым людям вердикт в минувшую пятницу. Юношей признали виновными в подготовке террористических атак на полицию, попытке собрать взрывное устройство и пропаганде идей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1.

Главаря группировки приговорили к шести годам лишения свободы, остальные получили по четыре года тюрьмы.

1 Организация запрещена на территории РФ.