Морского пехотинца США судят за убийство раненого и беспорядочную стрельбу в Мосуле

Вашингтон, 17 ноября. Бойцу американского спецназа предъявлены обвинения в военных преступлениях во время битвы за Мосул. В ВМС США считают, что Эдвард Галлахер убил раненого боевика запрещенной в РФ организации ИГ1, используя нож, а затем сфотографировался с его телом.

Преступления, о которых идет речь в обвинительном заключении, были совершены в 2017 году в Мосуле во время операции по освобождению города от боевиков ИГ. Галлахер не только добил раненого, но также стрелял по безоружным людям, кроме того, его обвиняют в употреблении наркотиков, пишет Taskandpurpose.

Gallagher, a 19-year veteran of the Navy, has been charged with 4 counts of violating military law, the most serious of which is premeditated murder...May 3, 2017...allegedly murdered a wounded ISIS fighter by stabbing him in the neck and body with a knifehttps://t.co/LKOGT7LIxd — Sasha Ivy Fox (@sasha4th) November 17, 2018

Напомним, американский контингент принимал участие в операции армии правительства Ирака против боевиков ИГ в Мосуле. Как и другие военные кампании США на Ближнем Востоке, эта сопровождалась большим количеством преступлений против мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.