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Морского пехотинца США судят за убийство раненого и беспорядочную стрельбу в Мосуле

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Морского пехотинца США судят за убийство раненого и беспорядочную стрельбу в Мосуле

Вашингтон, 17 ноября. Бойцу американского спецназа предъявлены обвинения в военных преступлениях во время битвы за Мосул. В ВМС США считают, что Эдвард Галлахер убил раненого боевика запрещенной в РФ организации ИГ1, используя нож, а затем сфотографировался с его телом.

Преступления, о которых идет речь в обвинительном заключении, были совершены в 2017 году в Мосуле во время операции по освобождению города от боевиков ИГ. Галлахер не только добил раненого, но также стрелял по безоружным людям, кроме того, его обвиняют в употреблении наркотиков, пишет Taskandpurpose.

Напомним, американский контингент принимал участие в операции армии правительства Ирака против боевиков ИГ в Мосуле. Как и другие военные кампании США на Ближнем Востоке, эта сопровождалась большим количеством преступлений против мирных жителей. 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Федор Веснин
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