«Цена нам ясна»: в Совфеде отреагировали на слова Помпео о дружбе с Киевом против Москвы

Американский госсекретарь Майк Помпео пообещал Украине помощь в борьбе с «российской агрессией». Она будет заключаться в санкционном давлении на РФ до тех пор, «пока Москва полностью не реализует минские соглашения и не вернет контроль над Крымом Украине».

По словам главы Госдепартамента США, «дух смелости и решительности продолжает направлять Украину», которая борется за свой суверенитет и территориальную целостность перед лицом «российской агрессии».

«В этом отношении у Украины нет большего друга, чем США», — заявил Помпео на совместной с главой МИД Украины Павлом Климкиным пресс-конференции, состоявшейся после заседания комиссии США — Украина по стратегическому партнерству.

По мнению первого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимира Джабарова, придавать значение этим словам главы американского внешнеполитического ведомства не стоит ни Москве, ни Киеву.

«Господин Помпео говорит совершенно абстрактные вещи. Потому что весь мир понимает, что Крым по своей воле вернулся в Россию навсегда, и таких историй вроде той, как Хрущев подарил Крым Украине, больше не повторится», — заметил Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор также напомнил: Россия неоднократно заявляла, что попытки увязать антироссийские санкции с минскими соглашениями абсурдны, поскольку Российская Федерация не является стороной конфликта в Донбассе.

«Так что слова Помпео не стоит воспринимать всерьез, потому что в них отсутствует логика, — пояснил Владимир Джабаров. — А что касается дружбы США с Украиной, то я хочу напомнить, что мы видели американцев в разных ситуациях. Сначала они клянутся в дружбе, а потом вдруг забывают о своих друзьях. Так было, например, с президентом Египта Хосни Мубараком, которого американцы называли своим близким другом, а потом отдали на растерзание мусульманам».

Парламентарий полагает: Помпео обещал Климкину дружбу и поддержку просто потому, что США намерены поддерживать всех, кто готов выступать против России.

«Но цена такой дружбы нам ясна. США дружить не умеют. Не думаю, что Москва как-то отреагирует на сделанные заявления американского госсекретаря. Она предпочитает заниматься реальными делами, своей внутренней политикой и развитием взаимоотношений с соседями — ближними и дальними», — добавил Владимир Джабаров.

Напомним, полуостров вошел в состав РФ в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.