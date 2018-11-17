Медведев оценил состояние мировой экономики после кризиса 2008 года

Москва, 17 ноября. Глава правительства России Дмитрий Медведев, участвуя в саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее, заявил, что мировая экономика восстановилась после кризиса 2008 года, однако этот процесс проходил медленно.

«Глобальная экономика в целом восстановилась после кризиса 2008 года. Многие системные ошибки выявлены и исправлены», — отметил премьер-министр России.

Работой над исправлением ошибок занимались и в РФ, подчеркнул Медведев. По его словам, впрочем, оживление экономики проходит медленно и нестабильно, по некоторым показателям, отметил премьер, «мы сегодня смотримся хуже, чем 10 лет назад».

Выступая на саммите АТЭС, глава правительства России также обратил внимание на то, что Всемирная торговая организация должна постоянно совершенствоваться.