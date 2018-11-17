Москва, 17 ноября. Представители России и Турции в совместной комиссии по перемирию в Сирии за минувшие сутки зафиксировали нарушения режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ, который был опубликован в субботу на сайте ведомства.

«Российской частью <…> зафиксированы случаи стрельбы в провинциях: Алеппо — 3, Латакия – 2, Хама – 1», — уточняется в документе.

В свою очередь представители Турции сообщили о трех случаях стрельбы в провинции Латакия.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию. 450 продовольственных наборов общей массой 1,95 тонны было выдано жителям населенного пункта Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор.

Новые соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий с вооруженными формированиями и населенными пунктами в течение последних 24 часов не заключались.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с 2011 года. На данный момент на территории страны продолжается борьба с остатками незаконных вооруженных формирований. Основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) на территории САР были разбиты при содействии российских военных. Наиболее остро сегодня стоят вопрос политического урегулирования в стране и возвращения беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.