«Ради будущего»: украинцам объяснили через социальные ролики причины отсутствия отопления

Киев, 17 ноября. В то время, как в украинских городах друг за другом отключают отопление и увеличивают цены на газ, обслуживающий администрацию президента канал показывает социальные ролики, в которых объясняются причины действия украинских властей.

В студии телеканала «Россия-1» показали социальные ролики, в которых украинцам разъясняют, почему в стране повышают цены на газ и кто виноват в проблемах с отоплением. В роликах затронуты темы взятия Киевом кредита у Международного валютного фонда, тарифов ЖКХ. Завершает видео слоган «Ради будущего Украины нужно принимать ответственные решения».

Политолог Владимир Корнилов заявил, что проблема заключается в том, что украинское правительство разрешило «Нафтогазу» отключать отопление в городах, школах, детских садах и других учреждениях. При этом, добавил он, при «кровавом режиме» бывшего президента Украины Виктора Януковича это было запрещено, а сейчас — нет.

«Причем, если посмотреть новости прошлого ноября, позапрошлого, — проблемы со Смелой уже третий год подряд. Просто сейчас в связи с предвыборной кампанией это стали показывать», — сказал эксперт.

Ведущая программы Ольга Скабеева отметила, что в Смелах проблем нет, так как «высадился специальный милицейский корпус для предотвращения митингов и акций протеста».

Корнилов поправил Скабееву, отметив, что проблемы в Смелах носят частный характер. По его словам, украинские СМИ стараются не освещать проблемы в других городах.

«Проблема-то в блокаде, которую начала Украина! Кто отказался от своего, донецкого угля? А сейчас они эти ролики показывают — «всего-то на 20 процентов»! В Одессе, на минуточку, на 72 процента сейчас повышают цены на отопление», — добавил он.

Несмотря на стремительное приближение зимы, жители в разных украинских городах до сих пор не получили отопления. Украинцы открыто проявляют недовольство и устраивают акции протеста. Ранее мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что проблемы с отоплением в домах жителей Украины вызваны отказом «Нафтогаза» предоставить топливо.