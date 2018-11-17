Украинские силовики 15 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 17 ноября. Вооруженные силы Украины в течение суток 15 раз нарушили режим перемирия, установленный в Донбассе. Об этом рассказали представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз», — привели последние в СЦКК.

Украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, применив 58 боеприпасов, отметили в Центре по контролю режима перемирия. Информации о жертвах среди мирного населения нет.

Накануне, напомним, стало известно о 14 случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Киев поставил в Луганскую область кассетные боеприпасы к РСЗО.