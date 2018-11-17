Huawei собирается обогнать Samsung по продажам смартфонов к 2020 году

Москва, 17 ноября. Китайская компания Huawei собирается обогнать Samsung по объемам продаж смартфонов к 2020 году. О таких планах в эфире телеканала CNBC заявил один из руководителей Huawei Ричард Ю.

«Спустя по крайней мере год, в 2020 году, возможно, у нас будет шанс (обогнать Samsung)», — сказал он.

При этом в следующем году, по словам Ричарда Ю, Huawei по объемам продаж своих гаджетов в мире может выйти с южнокорейским конкурентом на один уровень. По информации CNBC, во втором квартале 2018 года компании Huawei уже удалось обойти Apple и занять второе место. За год Huawei удалось поднять продажи своих смартфонов на 41%.

Ранее сообщалось, что китайская компания Huawei запатентовала новую модель смартфона с овальным отверстием в дисплее. Предполагается, что новая модель будет называться Huawei P30, а ее производство начнется уже в 2019 году.