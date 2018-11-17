Lifan прекратил выпуск седана Murman в России

Москва, 17 ноября. Китайская компания Lifan прекратила выпуск седанов Murman в России. Об этом сообщил заместитель гендиректора российского офиса компании Вячеслав Галузинский.

Он уточнил, что производство деталей для автомобиля на черкесском заводе «Дервейс» завершилось в сентябре, однако запланированные поставки седана еще существуют, они возобновятся в следующем году.

Галузинский добавил, что выпуск машины на «Дервейе» был прекращен из-за разногласий с руководством завода. Где будет собираться седан в дальнейшем, представитель Lifan не пояснил.

Lifan Murman вышел на российский рынок в августе 2017 года. При этом в этом году продажи машины упали на 10-12%. Предполагается, что снижение спроса связано с довольно высокой ценой автомобиля. Седан стоит порядка 862 тысяч рублей.