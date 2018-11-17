Появилось новое видео из эпицентра пожара на заводе в Москве

Москва, 17 ноября. Новое видео, снятое очевидцами тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе, оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей. Ранее, напомним, на место ЧП прибыл глава столичного управления МЧС РФ генерал-лейтенант Илья Денисов.

На кадрах снятых, как сообщает автор ролика, у «самого эпицентра», видно, как сотрудники пожарной охраны МЧС России сбивают пламя. По словам очевидца, «все разгорелось с новой силой», Минэнерго ранее, отметим, сообщило о локализации пожара.

Напомним, сообщения о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе начали поступать около 07.30 по московскому времени. Известно, что были зафиксированы по меньшей мере два очага горения. На месте ЧП работали 120 пожарных.